giovedì 14 Agosto 2025
Hyundai e GM insieme per cinque nuovi veicoli entro il 2028

(Adnkronos) –
Hyundai Motor Company e General Motors hanno ufficializzato i piani per la produzione congiunta di cinque nuovi modelli, un passo importante nella loro alleanza strategica avviata nel 2024. Questa collaborazione prevede la realizzazione di quattro veicoli destinati al mercato dell’America Centrale e Meridionale, tra cui un SUV compatto, un’auto e due pick-up di diversa dimensione, tutti progettati per essere disponibili sia con motore termico sia in versione ibrida. A questi si aggiunge un furgone commerciale elettrico, pensato per il mercato nordamericano.  La suddivisione dei compiti vedrà GM guidare lo sviluppo della piattaforma per il pick-up di medie dimensioni, mentre Hyundai si occuperà della progettazione del veicolo compatto e del van elettrico. Entrambe le aziende condivideranno piattaforme comuni, ma svilupperanno interni ed esterni distintivi, coerenti con lo stile dei rispettivi marchi. I progetti destinati all’America Centrale e Meridionale debutteranno nel 2028, mentre il van elettrico sarà prodotto negli Stati Uniti nello stesso anno. 
José Munoz, presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha sottolineato come la collaborazione con GM permetta di offrire ai clienti “veicoli di alta qualità, sicuri e dal design curato, con tecnologie apprezzate e scelte mirate per ogni segmento di mercato”.
 Oltre ai veicoli, l’accordo include iniziative comuni per l’approvvigionamento di materiali, trasporto e logistica, con la possibilità di estendere la collaborazione a materie prime, componenti e tecnologie a basse emissioni di carbonio, come l’acciaio sostenibile e i sistemi di propulsione elettrici e a celle a combustibile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

