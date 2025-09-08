24.3 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hyundai i20 N Line Carbon: esclusività e sportività in edizione limitata

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Hyundai presenta la nuova i20 N Line Carbon, una versione speciale prodotta in soli 500 esemplari che esalta lo spirito dinamico della compatta coreana. Questa serie celebra i dieci anni del brand N e si rivolge a chi cerca uno stile distintivo unito al piacere di guida. Il design della nuova Hyundai i20 N Line Carbon si arricchisce con inserti in carbon look su specchietti, paraurti, minigonne e antenna, affiancati dal tetto nero a contrasto e da tre tinte micalizzate: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red. Non mancano i cerchi in lega da 17 pollici, i paraurti sportivi e il doppio terminale cromato, per un look deciso e riconoscibile.  L’abitacolo mette in risalto dettagli esclusivi come le cuciture rosse, il volante in pelle traforata con inserto dedicato, la pedaliera metallica e i sedili sportivi. A rendere l’ambiente ancora più ricercato contribuiscono le luci ambiente LED personalizzabili e i tappetini con finiture rosse. Sotto il cofano lavora il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, disponibile con cambio manuale a sei rapporti o automatico 7 DCT con paddle al volante. Un propulsore brillante, capace di coniugare efficienza e divertimento, accompagnato da un sound sportivo che ne amplifica il carattere. La dotazione tecnologica comprende climatizzatore automatico, strumentazione digitale Supervision da 10,25”, infotainment touchscreen con navigazione, retrocamera, Apple CarPlay e Android Auto.
 I sistemi di sicurezza includono FCA e LFA, supportati da connettività avanzata eCall 4G e Bluelink. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.3 ° C
25.4 °
23.8 °
60 %
1.5kmh
0 %
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
21 °
Gio
24 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Serie C (10)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati