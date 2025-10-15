21.9 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Hyundai IONIQ 9 debutta sul mercato italiano come nuovo punto di riferimento tra i SUV elettrici premium. Con la sua batteria da 110 kWh e un’autonomia fino a 600 km nel ciclo WLTP, IONIQ 9 interpreta al meglio la filosofia del brand orientata alla mobilità elettrica di nuova generazione. 

Linee scolpite, superfici fluide e un coefficiente aerodinamico di appena 0,259 caratterizzano il design “Aerosthetic” di Hyundai IONIQ 9, che coniuga eleganza e funzionalità.  

Gli interni riprendono il concetto di lounge domestica, con materiali sostenibili, tonalità rilassanti e un’illuminazione diffusa che amplifica la sensazione di spazio. L’abitacolo, disponibile in configurazione a sei o sette posti, offre sedili Relaxation con funzioni di reclinazione, riscaldamento, ventilazione e massaggio. 

 

L’esperienza digitale a bordo è affidata al sistema infotainment panoramico con due display curvi da 12,3 pollici e all’audio premium BOSE con tecnologia Active Road Noise Control.
 

Il nuovo AI Assistant, primo assistente vocale Hyundai basato su intelligenza artificiale, semplifica la gestione delle funzioni di bordo, mentre i servizi Bluelink Connected Car e le funzioni Features on Demand permettono aggiornamenti e personalizzazioni da remoto.  

La Digital Key 2.0 consente apertura e avvio tramite smartphone o smartwatch compatibili. 

La batteria NMC da 110,3 kWh sfrutta l’architettura a 800 Volt per una ricarica dal 10 all’80% in soli 24 minuti, mentre la funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare dispositivi esterni o persino un’altra vettura elettrica. 

La gamma italiana si articola in tre allestimenti: Business, XClass e Calligraphy.
 

La versione d’ingresso Business propone 218 CV, trazione posteriore e 620 km di autonomia. La XClass﻿ aggiunge cerchi da 20”, fari Matrix LED, sedili Relaxation e impianto BOSE, con potenze fino a 307 CV.  

Al vertice, la Calligraphy offre trazione integrale, fino a 428 CV, cerchi da 21”, interni in pelle nappa e specchietti digitali OLED. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

