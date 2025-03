Hyundai, KIA e Samsung, una nuova partnership per batterie ad alta capacità

(Adnkronos) –

Hyundai e Kia hanno siglato un importante accordo con Samsung SDI per lo sviluppo congiunto di batterie ad alte prestazioni destinate alla robotica. L’obiettivo è migliorare la densità energetica, la potenza e la durata della carica, affrontando le sfide legate alla miniaturizzazione e all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche nei robot di nuova generazione. “Grazie alla nostra collaborazione con Samsung SDI, vogliamo sviluppare batterie all’avanguardia per la robotica, garantendo una fornitura stabile e migliorando la competitività del settore”, ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vice President e Head of Robotics LAB di Hyundai e Kia. “L’unione tra la nostra esperienza nel Robotics LAB e la tecnologia avanzata delle batterie Samsung SDI ci permetterà di accelerare l’innovazione nel settore”.



Hans Cho, Executive Vice President e Head of Strategic Marketing Team di Samsung SDI ha aggiunto: “L’espansione della nostra partnership con Hyundai e Kia ci consente di introdurre nuove soluzioni tecnologiche e prodotti di alta qualità, contribuendo alla crescita del mercato della robotica”.

Attualmente, molte soluzioni robotiche utilizzano batterie progettate per utensili elettrici o veicoli leggeri. Tuttavia, le forme irregolari dei robot e lo spazio ridotto disponibile per l’installazione delle batterie pongono delle limitazioni. La miniaturizzazione delle celle può ridurre la capacità di erogazione energetica, influenzando l’autonomia operativa. Per risolvere questa problematica, Hyundai, Kia e Samsung SDI svilupperanno batterie ad alte prestazioni ottimizzate per l’impiego nei robot, migliorando la densità energetica e la capacità di carica e scarica. Il Robotics LAB di Hyundai e Kia testerà queste nuove batterie per valutare prestazioni, autonomia e durata operativa. Durante “InterBattery 2025”, tenutosi di recente a Seoul, le aziende hanno presentato il robot di servizio DAL-e e il robot mobile MobED presso lo stand di Samsung SDI, dimostrando le potenzialità della nuova tecnologia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)