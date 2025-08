Hyundai KONA MY2026: più potente senza aumenti di listino

(Adnkronos) –

Hyundai introduce il Model Year 2026 della KONA, il SUV compatto che continua a imporsi per design distintivo, ricchezza di contenuti e versatilità d’uso. L’aggiornamento, legato anche all’adeguamento alla normativa Euro 6E-Bis, comporta un aumento della potenza su tutte le motorizzazioni, benzina e full-hybrid, mantenendo inalterati i prezzi di listino.

Hyundai KONA è un veicolo pensato per una clientela trasversale: dallo stile ricercato alla funzionalità urbana, dal comfort quotidiano all’elevata dotazione in sicurezza attiva e connettività. La gamma 2026 evidenzia il continuo miglioramento del prodotto, capace di adattarsi con intelligenza ai cambiamenti normativi senza sacrificare l’accessibilità economica. L’aggiornamento tecnico interessa l’intera offerta motoristica. Il 1.0 T-GDI turbo benzina con trasmissione manuale sale da 100 a 115 CV, mentre il 1.6 T-GDI con cambio automatico DCT raggiunge i 150 CV (erano 138). Anche la versione full-hybrid 1.6 GDI beneficia di un incremento, portando la potenza da 129 a 138 CV. Tutto ciò avviene senza ripercussioni sui consumi, grazie a una progettazione che eredita soluzioni tecniche dalla versione 100% elettrica: l’efficienza aerodinamica è stata ottimizzata su tutte le varianti, per ridurre la resistenza all’aria e migliorare l’autonomia reale. Il design rimane uno dei tratti più caratteristici del modello. L’abitacolo, pensato come spazio modulare, integra due ampi display da 12,3″, sistema ccNC con navigazione e infotainment evoluto, aggiornamenti OTA, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e servizi Bluelink per la gestione remota del veicolo. Di serie anche un pacchetto avanzato di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, per una guida sicura e confortevole in ogni contesto. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)