Hyundai Santa Fe, per il full Hybrid più potenza a parità di listino

Motori
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Più potenza e meno consumi per lo Hyundai Santa Fe, ma a parità di listino e con tanta tecnologia a disposizione : sono alcuni degli aggiornamenti del Model Year 2026 per il popolare Suv di segmento D, forte di un design personale e apprezzato e numerose soluzioni intelligenti. Grazie all’aggiornamento del sistema full-hybrid ora il Santa Fe vanta una potenza complessiva salita a 239 CV dai precedenti 215 CV, e miglioramenti in termini di efficienza che risultano in minori consumi ed emissioni. La motorizzazione, basata sul 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti, è offerta sia in versione trazione anteriore (2WD) che integrale (4WD) nelle configurazioni a 5 o 7 posti, all’insegna della massima versatilità per ogni esigenza di mobilità. Oltre all’incremento di potenza, il nuovo Model Year introduce dotazioni pensate per rendere l’esperienza a bordo ancora più esclusiva. Ad esempio il Calligraphy Pack – al vertice della gamma del modello e versione più venduta in Italia – ora propone una caratterizzazione estetica specifica, cerchi in lega da 20” dedicati, maniglia a scomparsa sul montante C, impianto audio Bose premium, Head-Up Display, Premium Relaxation Seats e interni premium dedicati con sedili in pelle nappa.  Sul fronte della tecnologia debutta su Santa Fe la Digital Key 2.0, la chiave digitale che consente di aprire, chiudere e avviare il veicolo tramite smartphone o smartwatch compatibili, grazie alla tecnologia NFC. L’introduzione del MY26 non ha visto cambiamenti nella struttura e nei prezzi del listino della versione Full-Hybrid che parte con la Business, a partire da 50.100 euro. Al vertice della gamma si posiziona l’allestimento XClass, che parte da 54.850 euro nella configurazione 2WD a 5 posti e può essere ulteriormente arricchito con il Calligraphy Pack. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

