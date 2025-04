INEOS Automotive accelera sulla sostenibilità

(Adnkronos) –

INEOS Automotive ha attivato una moderna centrale a biomassa nel suo stabilimento produttivo di Hambach, in Francia. Il nuovo impianto termico, dal valore di 15 milioni di euro, rappresenta un investimento strategico volto a ridurre l’impatto ambientale del sito. Con una potenza di 9,2 megawatt, la centrale fornirà il 78% del fabbisogno di riscaldamento dello stabilimento, contribuendo a diminuire le emissioni annuali di CO2 di circa 8.800 tonnellate. La centrale di INEOS Automotive utilizzerà ogni anno fino a 14.000 tonnellate di legno proveniente da fonti locali e sostenibili. Il progetto include due caldaie con una potenza combinata di 8,4 MW, integrate da una pompa di calore da 800 kW. La caldaia a gas già presente resterà in funzione solo per coprire il restante fabbisogno termico. Le ceneri residue, ricche di nitrati, verranno impiegate in agricoltura come fertilizzante naturale, secondo un approccio orientato all’economia circolare. Dal 2019, il Costruttore ha investito circa 540 milioni di euro nel sito di Hambach, potenziando l’automazione della carrozzeria, l’officina di verniciatura, il laboratorio qualità e l’area test. L’ampliamento dell’impianto del 60% ha portato la superficie a 210.000 metri quadrati, aumentando significativamente il fabbisogno energetico. Il progetto rientra nell’iniziativa Hambach Energy Transition, supportata dall’ADEME, l’agenzia francese per l’energia e l’ambiente, con un contributo di 3,9 milioni di euro. A questa somma si aggiunge un sostegno fino a 1,5 milioni di euro da parte di Dalkia, partner energetico dell’iniziativa.

“Incrementare la nostra capacità energetica sostenibile è essenziale per accompagnare la crescita dello stabilimento” ha affermato Philippe Steyer, presidente di INEOS Automotive SAS.

L’azienda, fondata nel 2017, punta a offrire fuoristrada autentici e affidabili, costruiti in uno degli impianti più avanzati e attenti all’ambiente d’Europa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)