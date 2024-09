JAECOO 7 arriva nelle concessionarie italiane

(Adnkronos) –

Jaecoo 7 arriva nelle 40 concessionarie italiane. Il SUV di OMODA & JAECOO è già ordinabile con prezzi a partire da 33.990 euro. Il nome di questo modello deriva dalla crasi di due parole: Jäger che in tedesco significa “cacciatore” e “cool”, aggettivo che nel linguaggio contemporaneo esprime stile, tendenza. Le linee decise, la silhouette imponente e la squadrata con la grande griglia anteriore esagonale sono elementi stilistici che evocano la natura selvaggia per la quale è nata ma Jaecoo 7 è anche massima eleganza e cura per i dettagli, come gli specchietti con inserti cromatici, le maniglie a filo estraibili elettricamente ela firma luminosa a tutta larghezza posta nel retro della vettura. Il motore che muove il nuovo SUV di OMODA&JAECOO è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri di cilindrata in grado di sviluppare 108 kW di potenza (147 CV). Il propulsore ha un’efficienza del 98% e i passaggi di marcia sono ultraveloci ed avvengono in appena 0,2 secondi. Il conducente può disporre di 7 diversi programmi di marcia di cui tre dedicati alla guida su strada e quattro alla marcia su fondi o in condizioni climatiche ostili. I primi tre sono Economy, Standard e Sports, che attivano mappature più attente al risparmio o alla dinamica. Gli altri quattro sono invece pensati per affrontare in sicurezza specifici fondi come sabbia (Sand), fango (Mud), neve (Snowfield) e sterrati (offroad).

Molto ricca infine la suite di ADAS offerta di serie, costituita da ben 21 dispositivi di ausilio alla guida gestiti da una telecamera multifunzionale anteriore, che lavora in accordo con tre radar: uno a lunga distanza posizionato nella parte anteriore e due di prossimità nel posteriore della vettura.