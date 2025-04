Jeep Avenger 100% elettrica entra in servizio nell’Arma dei Carabinieri

(Adnkronos) – Nel suggestivo scenario di Piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, è stata ufficialmente consegnata la prima Jeep Avenger completamente elettrica destinata all’Arma dei Carabinieri. Questo SUV compatto segna l’inizio di una fornitura di 176 veicoli che verranno distribuiti gradualmente alle Stazioni dislocate sull’intero territorio nazionale. Alla cerimonia hanno partecipato Antonella Bruno, a capo di Stellantis Italia, e il Generale di Corpo d’Armata Andrea Taurelli Salimbeni, Capo di Stato Maggiore dell’Arma, sottolineando l’importanza di una collaborazione orientata a integrare la transizione ecologica nella sicurezza pubblica. Le Jeep Avenger full electric saranno impiegate nel pattugliamento ordinario, con particolare efficacia nelle aree urbane soggette a restrizioni ambientali. Le prime 46 unità entreranno in servizio nella Capitale, in preparazione agli eventi legati al Giubileo del 2025. I restanti 130 esemplari saranno destinati ai principali centri urbani italiani, caratterizzati da alti livelli di traffico e normative stringenti in materia di emissioni. Il modello scelto per l’Arma abbina compattezza e prestazioni: con una lunghezza di 4,08 metri, la Jeep Avenger garantisce manovrabilità eccellente (raggio di sterzata di 10,5 metri) ed è equipaggiata con motore elettrico da 156 CV (115 kW) e coppia massima di 260 Nm. L’autonomia raggiunge i 400 km secondo il ciclo WLTP, estendibile fino a 550 km in extraurbano. Tra le dotazioni spiccano i sistemi Select Terrain e Hill Descent Control, che permettono di affrontare anche i terreni più complessi. La versatilità del veicolo lo rende adatto sia ai compiti operativi sia alla mobilità urbana quotidiana, contribuendo alla riduzione delle emissioni senza sacrificare l’efficienza operativa. L’adozione del nuovo SUV elettrico conferma la volontà di continuare a innovare mantenendo saldo il legame con il Made in Italy. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)