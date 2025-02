Kia anticipa il design degli esterni della nuova EV4

(Adnkronos) –

Kia Corporation ha rivelato il design degli esterni di EV4, nelle due versioni, berlina e hatchback. Progettata applicando i principi della filosofia di design di Kia “Opposites United”, EV4 sviluppa l’armonia risultante da elementi contrastanti in un modo mai visto prima nel segmento delle compatte. Si parla di un design globale, innovativo e lungimirante, il frontale ad esempio risulta essere sorprendente sia della EV4 sedan sia della EV4 hatchback. La Sedan si presenta con l’innovativo EV Tiger Face, posto in risalto dai fari a sviluppo verticale e dall’iconica firma luminosa del brand, Star Map. Un esclusivo spoiler sul tetto poi valorizza l’estetica premium, mentre i cerchi da 19 pollici si distinguono per un intricato disegno a strisce geometriche. Riguardo la EV4 hatchback si caratterizza con un look muscoloso, robusti parafanghi e specifici cerchi in lega sempre da 19 pollici. Posteriormente la EV4 hatchback rispecchia le proporzioni forti della sorella sedan.

Infine il modello speciale EV4 GT-Line presenta elementi di design esclusivi come i paraurti a forma di ala, sia anteriore che posteriore e dei cerchi dal disegno futuristico da 19 pollici con motivo triangolare.