Kia EV3 è World Car of the Year 2025

(Adnkronos) –

Kia EV3 è stata premiata con il prestigioso titolo di World Car of the Year 2025. In occasione del New York International Auto Show 2025 si è svolta la cerimonia di consegna degli World Car Awards.

“È un immenso onore per tutti noi di Kia che EV3 sia stata insignita di un titolo così significativo come il World Car of Year 2025. Questo premio evidenzia la leadership globale di Kia nel proporre soluzioni di mobilità sostenibili, con un design all’avanguardia e tecnologicamente avanzate, sottolineando come le caratteristiche di EV3, leader del segmento, attribuiscano nuovo valore alla user experience dei clienti in tutto il mondo”, ha commentato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia.

La Kia EV3 offre un’autonomia fino a 605 km e può essere ricaricata in soli 31 minuti dal 10 al 80%, di fatto garantendo una fruibilità straordinaria. L’innovativo design degli interni evidenzia lo spazio, il comfort e l’accessibilità, mentre l’Assistente AI di Kia amplifica i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) innalzando al massimo il livello di vita a bordo grazie a tecnologie all’avanguardia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)