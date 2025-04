Kia presenta alla Design Week con la propria filosofia di design

(Adnkronos) –

Kia Corporation ospiterà due eventi alla Settimana del Design di Milano 2025: una mostra pubblica che metterà in evidenza la sua filosofia di design “

Opposites United

” e un’installazione esclusiva con gli ultimi modelli PBV ed EV del marchio coreano. La prima Eclipse of Perceptions è una mostra pubblica che illustra la trasformazione in corso di Kia, promuovendo al contempo lo scambio culturale e l’esplorazione creativa. Ogni spazio offre un viaggio sensoriale che immerge i partecipanti in opere d’arte progettate per incoraggiare una rivalutazione della loro percezione del possibile. Eclipse of Perceptions si svolge dal 7 al 13 aprile al Museo della Permanente.

La seconda, Transcend Journey, è un’installazione esclusiva che esplode l’evoluzione della mobilità, evidenziando come i veicoli Kia possano colmare il divario tra esperienze urbane e all’aperto. Transcend Journey sarà in mostra dal 7 al 9 aprile presso gli East End Studios di Milano. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)