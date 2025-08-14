32 C
Kimera EVO38: eccellenza italiana alla Monterey Car Week

Motori
REDAZIONE
(Adnkronos) – Nella cornice esclusiva della Monterey Car Week, la Kimera EVO38 si presenta come un manifesto dell’eccellenza artigianale italiana, una vettura che punta a emozionare prima ancora di stupire con i numeri. Un approccio raro nel panorama delle supercar moderne, spesso dominato da record di potenza e velocità, che qui lascia spazio a una filosofia centrata sull’esperienza sensoriale. Ogni linea della carrozzeria, scolpita con precisione quasi scultorea, comunica il carattere della vettura: aggressiva ma elegante, estrema ma armoniosa. La Kimera EVO38 nasce per un pubblico che non si accontenta della pura prestazione, ma cerca un legame emotivo con la meccanica e il design.  Il cuore pulsante della EVO38 è un quattro cilindri 2.2 litri a doppia sovralimentazione, capace di erogare 600 CV grazie alla combinazione di compressore volumetrico e turbocompressore, con il supporto di un sistema elettrico a 48V. Una configurazione pensata per offrire risposta immediata e una spinta progressiva, regalando sensazioni dirette e coinvolgenti al volante. L’interno è un’opera di alta manifattura: pelle e Alcantara si alternano a elementi in alluminio fresato e carbonio a vista, con comandi che evocano l’atmosfera di un cockpit aeronautico. Il tunnel centrale in cristallo rivela l’albero di trasmissione, mentre la barra duomi integra un innovativo sistema di raffreddamento per il turbo. La dinamica di guida è affidata a un telaio ridisegnato con sospensioni push-rod e una taratura che privilegia il feeling diretto con la strada. Il sistema di scarico, capace di passare dalla modalità silenziata a quella diretta, regala un’esperienza acustica che amplifica il piacere di guida. Prodotta in soli 38 esemplari, la EVO38 è già oggetto di desiderio per collezionisti e appassionati, pronta a lasciare il segno non solo a Monterey ma in ogni evento a cui prenderà parte. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

