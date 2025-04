La 1000 Miglia Experience torna in Cina: svelata l’edizione 2025 a Guangzhou

(Adnkronos) – La leggendaria Freccia Rossa prosegue il suo viaggio globale e rafforza il legame con la Cina. È stata ufficialmente presentata la 1000 Miglia Experience China 2025, seconda edizione dell’evento organizzato dalla Federation Classic Car China sotto licenza ufficiale. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa cornice del Guangzhou Art Museum. Alla presentazione hanno partecipato autorevoli personalità istituzionali, tra cui Valerio De Parolis, Console Generale d’Italia a Canton, Maria Rosa Azzolina, Presidente dell’Istituto Italo Cinese, e Giovanni Tria, già Ministro dell’Economia in Italia. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 30 novembre 2025, articolandosi in tre fasi principali. I primi tre giorni saranno dedicati all’esposizione delle vetture partecipanti e a una serie di eventi collaterali: talk, incontri culturali ed esperienze immersive pensate per celebrare l’eccellenza automobilistica. Seguirà una giornata di training per gli equipaggi, prevista per il 25 novembre, che segnerà il preludio alla competizione vera e propria. Da quel momento, prenderà il via una gara in cinque tappe lungo un percorso di 1.200 chilometri, che attraverserà dieci città della provincia di Guangdong, nel sud della Cina. Come già accaduto nella prima edizione, Guangzhou ospiterà sia la partenza che l’arrivo della corsa. Le altre tappe principali includeranno città simbolo come Qingyuan, Kaiping e Shenzhen.



Quattro classi in gara per un viaggio tra le epoche dell’automobile



Le auto partecipanti saranno suddivise in quattro classi, a partire dagli esemplari storici ufficialmente ammessi alla 1000 Miglia, fino ai modelli prodotti entro il 2004.

Una scelta che intende valorizzare sia il patrimonio del motorismo d’epoca, sia le youngtimer di crescente interesse per il pubblico e i collezionisti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)