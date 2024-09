La Bentley Serie T entra nell’Heritage Collection

(Adnkronos) – La Bentley più vecchia al mondo, dopo 59 anni, torna a casa. Si tratta di una Serie T, berlina standard in Shell Grey, completamente ricostruita con cura. È una Bentley con telaio SBH1001 utilizzata come auto per fare il servizio fotografico in occasione del Salone dell’Auto di Parigi nel 1965. Ritrovata in un magazzino, l’auto era ferma da decenni, priva completamente degli interni. Un’auto importantissima per il Marchio inglese che ha voluto così rimetterla in funzione, preservando il più possibile l’auto originale.

Mike Sayer, Head of the Bentley Heritage Collection, dichiara: “La Serie T è uno degli ultimi due pezzi del puzzle per completare la nostra rinnovata Heritage Collection. Io e il nostro Chief Communications Officer, Wayne Bruce, l’abbiamo letteralmente trovata sotto un telone nel retro di un magazzino e, dato che si trattava del primo telaio della linea, conoscevamo l’importanza di doverla salvare. Insieme alla nostra Serie T Mulliner Coupé, questa berlina rivitalizzata completa la storia del patrimonio Bentley degli anni ’60 e ’70 e rappresenta ora un esempio eccezionale del modello, che fu poi la prima Bentley a utilizzare una struttura monoscocca”.



La berlina inglese ha ripreso vita dopo 15 anni di silenzio. Il cambio solo ha richiesto una piccola regolazione. Cruscotto, cablaggio e sotto telaio sono stati completamente rimessi a nuovo. La vernice carrozzeria è stata rimossa, l’intero veicolo è stato sottoposto a più mani di primer 2K ad alta resistenza. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)