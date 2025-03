Lamborghini, Uiga consegna a Winkelmann la ‘Tartaruga d’argento’

(Adnkronos) – Assieme al ‘premio’ del mercato – che ha permesso a Lamboghini di chiudere un 2024 record per fatturato e vendite – Stephan Winkelmann, presidente e ceo della casa di Sant’Agata Bolognese, ha ricevuto la ‘Tartaruga d’argento’, riconoscimento assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, che hanno visitato la sede dell’iconico brand emiliano. “La Tartaruga, l’animale più lento, portafortuna del pilota più esplosivo, Tazio Nuvolari – spiega l’Uiga – va a Stephan Winkelmann, visionario e autentico ambasciatore del lusso e della performance, che ha scritto alcune delle pagine più entusiasmanti nella storia di Lamborghini. Sotto la sua guida, il marchio di Sant’Agata Bolognese ha raggiunto traguardi straordinari, trasformandosi in un simbolo globale di eccellenza, esclusività e avanguardia tecnologica. Con una leadership carismatica e una visione strategica impeccabile, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, portando Lamborghini a livelli di successo mai visti prima. Ogni suo passo è stato guidato dalla passione per l’automobile e dal desiderio di superare i limiti del possibile. Questo riconoscimento celebra non solo il manager di talento, ma anche l’uomo che ha reso Lamborghini un’icona contemporanea, destinata a lasciare il segno nella storia dell’automobilismo”. In occasione della consegna del riconoscimento i giornalisti UIGA hanno potuto visitare le linee di montaggio di Revuelto e Temerario, in un affascinante viaggio tra presente e futuro che ha permesso di immergersi nell’eccellenza manifatturiera Lamborghini. Un processo produttivo in cui operai specializzati assemblano ogni singolo componente con estrema precisione, combinando artigianalità e innovazione tecnologica, passando attraverso avanzati processi di ingegneria, fino al collaudo finale delle vetture. La delegazione ha potuto visitare il Polo Storico Lamborghini, il dipartimento dedicato alla tutela del patrimonio storico dell’azienda, nonché alla certificazione e al restauro delle vetture storiche del marchio, e il Museo della casa, un viaggio nella storia del marchio che ha rivoluzionato il mondo delle supercar. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)