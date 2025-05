Laufenn celebra dieci anni in Europa e amplia la propria strategia multimarca

(Adnkronos) –

Laufenn, brand associato ad Hankook, festeggia nel 2025 dieci anni di presenza sul mercato europeo. Introdotto nel 2015 con pneumatici per autovetture, il marchio ha successivamente esteso l’offerta anche al comparto dei veicoli commerciali. Oggi è attivo in oltre cento Paesi e continua a crescere, sia in termini di gamma sia di rilevanza strategica. Al momento del debutto europeo, Laufenn proponeva 230 misure di pneumatici per auto. Attualmente, il catalogo si è ampliato a 341 misure per veicoli passeggeri, affiancate da 18 misure dedicate a mezzi commerciali. Questa espansione conferma la volontà del marchio di rispondere con precisione alle esigenze di una mobilità moderna e accessibile, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza, affidabilità e convenienza. Il 2025 segna anche il debutto di Laufenn nel primo equipaggiamento per una casa automobilistica europea, ulteriore dimostrazione della fiducia guadagnata dal marchio. Già oggi, il portafoglio copre pneumatici estivi, invernali e quattro stagioni, per automobili, SUV e veicoli commerciali leggeri.

Modelli come l’S Fit EQ+ si sono distinti nei test indipendenti di settore, ricevendo elogi per frenata, comfort e resistenza all’aquaplaning. Parallelamente, Laufenn celebra anche cinque anni nel segmento dei veicoli commerciali, con una gamma che si espanderà ulteriormente nel 2025. Tra le novità figura il lancio di “Laufenn365”, una piattaforma digitale per la gestione semplificata dei danni accidentali, inizialmente disponibile nel Regno Unito. Inoltre, prosegue la strategia multimarca con l’introduzione del marchio associato Optimo, pensato per intercettare nuove fasce di clientela. L’obiettivo è chiaro: consolidare la presenza europea con una proposta diversificata e su misura per ogni esigenza di mobilità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)