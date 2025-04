Le novità Brembo al Fuorisalone 2025

(Adnkronos) –

Brembo torna al Fuorisalone di Milano e lo fa celebrando l’estetica, il colore e l’innovazione. Dopo l’entusiasmante partecipazione del 2024, il marchio bergamasco specializzato in impianti frenanti presenta tre esclusive finiture scelte dal pubblico: mirtillo, zafferano e oro. Una proposta lontana dai classici richiami patriottici, ma perfettamente in sintonia con le tendenze contemporanee dell’interior design. L’iniziativa è nata dalla collaborazione con Sesia&Co., partner con cui sono stati sviluppati dodici colori unici, pensati per andare oltre il contesto automobilistico e trovare spazio anche nell’arredamento e nel design d’interni. Questa novità ha riscosso un grande successo, tanto da spingere Brembo a produrre i tre colori più votati durante la precedente edizione. Le nuove pinze colorate sono un perfetto esempio di contaminazione tra mondi diversi. Il mirtillo e lo zafferano appartengono alla gamma X-Style, dedicata agli automobilisti che cercano prestazioni elevate ma non vogliono rinunciare alla personalizzazione. L’oro, invece, è riservato alla pinza BM6 del kit GT, simbolo dei 50 anni di presenza di Brembo nel mondo delle competizioni. Per sottolineare il valore estetico di questa operazione, Brembo ha creato anche un packaging esclusivo, pensato per esaltare la raffinatezza dei nuovi colori. Un segno distintivo che riflette l’approccio dell’azienda: unire tecnologia, precisione e bellezza. È una visione, una nuova frontiera. Significa proporre un impianto frenante non solo come componente tecnico, ma come oggetto di stile, capace di dialogare con architettura, creatività e cultura visiva. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)