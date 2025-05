Le vendite MG continuano a crescere

(Adnkronos) – Anche nel mese di Aprile MG Motor prosegue la sua corsa con dati molto positivi toccando le 5.518 unità che consolida la sua posizione e il volume del business sempre più vicino al 4% di quota di mercato.

Andrea Bartolomeo – Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy ha commentato: ”I segnali dal mercato sono ancora deboli, piccoli passi in avanti che non schiariscono la foschia dell’incertezza. Le questioni aperte restano sul tavolo e il modo che riteniamo più efficace per affrontare la situazione è impegnarci e supportare la rete dei partner commerciali con un prodotto affidabile al giusto prezzo. Il nostro approccio pragmatico e concreto, e il nostro posizionamento sono riconosciuti e apprezzati e ci stanno dando grandissime soddisfazioni. Anche ad aprile abbiamo raggiunto un obiettivo importante, siamo vicini a quota 4% e ne siamo orgogliosi. Il percorso è ancora impervio, ma abbiamo dalla nostra un team tenace e determinato e ancora tante novità da introdurre.”.

Questi due modelli si caratterizzano per l’innovativa tecnologia ibrida di MG, prestazioni particolarmente brillanti e una grande efficienza nei consumi e nelle emissioni grazie a una dotazione importante di kilowatt sia nella batteria che nel motore elettrico. Tra i + (plus) di queste vetture c’è da segnalare anche la ricchezza delle dotazioni che rendono la vita di bordo un’esperienza superiore rispetto il segmento B di cui fanno parte. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)