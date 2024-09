Leapmotor, arriva il primo Media Drive europeo

(Adnkronos) – Le Leapmotor C10 e T03 sbarcano in Europa, partendo da Milano. Si è svolto nel capoluogo lombardo il primo Media Drive Europeo che sancisce il debutto della joint venture Leapmotor International in Europa. Una partnership guidata da Stellantis, che mira a incrementare le vendite della Leapmotor in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. L’azienda cinese è una realtà leader in campo tecnologico, che vanta anche il tasso di crescita più rapido del settore. Ad ottobre 2023, Stellantis annuncia un investimento di 1,5 miliardi di euro in Leapmotor finalizzata all’acquisizione del 21,5% delle quote dell’azienda cinese. Un accordo che prevedeva anche la nascita della Leapmotor International, una joint-venture la cui quota di maggioranza, il 51%, è di Stellantis. Il colosso automobilistico vanta anche diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonché per la fabbricazione al di fuori della Cina dei prodotti Leapmotor. È stato così approntato un piano strategico per la rapida diffusione della presenza del brand automobilistico cinese in Europa. Entro fine 2024 sono previsti 350 punti vendita Leapmotor, 500 entro il 2026. Entro i prossimi tre anni sono previsti il lancio e commercializzazione di almeno un modello l’anno. I mercati coinvolti sono: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, A partire dal quarto trimestre 2024, Leapmotor sarà presente anche in Medio Oriente & Africa, Asia Pacifico e Sud America. La Leapmotor C10 è un SUV prodotto per il mercato globale, in linea con gli standard internazionali di progettazione e sicurezza. Si tratta di un D-SUV che offre una dotazione in linea con le richieste del mercato. Nasce sull’architettura LEAP3.0 sviluppata dal brand cinese e si avvale di una tecnologia intelligente che prevede una configurazione elettronica ed elettrica centralizzata e integrata. Dimensioni, dunque, da segmento D, cockpit intelligente e sistema Cell-to-Chassis. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 402 km. La Leapmotor T03 è invece una cinque porte che si posiziona nel segmento A ma con spazi e dotazione da vettura di segmento B. Ha un’autonomia fino a 265 km nel ciclo WLTP ed ha conquistato il quinto posto nell’Initial Quality Study di JD Power nel segmento delle vetture elettriche a batteria compatte. Agile e dinamica, la Leapmotor T03 è in vendita in Europa a un prezzo molto competitivo. Prezzi a partire da 36.400 euro per la Leapmotor C10 Style Cuore della Leapmotor T03 è un motore elettrico da 95 cavalli per 158 Nm di coppia massima. Il pacco batteria è da 37,3 kWh, l’autonomia nel ciclo urbano è di 395 km. È dotata di un controller integrato che consente una riduzione di peso fino al 28.8% rispetto alle tradizionali auto elettriche di pari segmento. Questa soluzione tecnologica consente anche un notevole contenimento degli ingombri, per uno spazio utile superiore del 51,9%. Bassa anche la rumorosità interna, la casa automobilistica cinese dichiara un valore di 76 db. Tre le modalità di guida selezionabili dal guidatore: • Eco, ottimizza la risposta della frenata rigenerativa, massimizzando l’efficienza • Sport, massima potenza e frenata rigenerativa ridotta • Standard, la frenata rigenerativa interviene in maniera evidente quando si rilascia l’acceleratore. La modalità Sport interviene anche sulla risposta dello sterzo, rendendolo più diretto e preciso. Dal punto di vista tecnico, è previso uno schema sospensioni McPherson all’anteriore, al posteriore è presente una barra di torsione. L’impianto frenante si avvale di dischi freno ventilati anteriori e posteriori.

La Leapmotor T03 è compatibile con prese di ricarica Tipo 02 e CCS2.

La potenza massima supportata in DC è pari a 48 kW. In presenza di una presa di ricarica domestica, per passare dal 30% all’80% occorrono circa 3,5 ore, mentre in DC il tutto avviene in 36 minuti circa. Gli interni della Leapmotor C10 sono realizzati con materiali ecosostenibili come la cellulosa, al fine di ridurre le emissioni di carbonio del 30% durante la produzione. Importante spazio anche alla tecnologia grazie al quadro strumenti da 10,25 pollici e uno schermo per il sistema d’infotainment da ben 14,6 pollici. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)