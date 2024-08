Leapmotor: arrivano in Italia laT03 e la C10

(Adnkronos) – Le nuove Leapmotor T03 e C10 saranno commercializzate dal Gruppo Stellantis. La nuova joint venture nata dall’unione dei due costruttori, uno europeo e l’altro asiatico, consentirà al costruttore cinese di ampliare i propri mercati. La Leapmotor T03 verrà prodotta nello stabilimento di Tychy, in Polonia, sito produttivo di proprietà di Stellantis, lo stesso dove nascono la Fiat 600, Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior.

La citycar cinese è a zero emissioni, un’auto elettrica spinta da un motore da 95 cavalli e alimentato da un pacco batteria da 41,3 kWh. La sua autonomia è di circa 400 km, il prezzo sarà inferiore ai 20.000 euro. Il secondo modello che affiancherà la T03 e la Leapmotor C10, un SUV di medie dimensioni, lungo circa 4,7 metri. Ha un’altezza di 1,9 metri e una larghezza di 1,7 metri. Il costruttore dichiara un pacco batteria da 69,9 kWh per un’autonomia che supera i 530 km. Per il mercato europeo è prevista anche una motorizzazione ibrida plug-in spinta da un motore da 1.5 litri da 95 CV. I prezzi partiranno da poco più di 19.000 euro, almeno dazi permettendo, perché in Cina, questo modello ha un costo d’acquisto particolarmente conveniente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)