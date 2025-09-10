Leapmotor B05 debutta allo IAA Mobility 2025 con un’anima sportiva e urbana

(Adnkronos) –

Leapmotor accende i riflettori all’IAA Mobility 2025, al Messe München e nel cuore della città, con la prima mondiale della B05, il modello che incarna la nuova visione del marchio nella mobilità elettrica compatta. La Leapmotor B05 si presenta come una sport C-hatchback di segmento C, dal carattere deciso e dall’immagine fortemente sportiva, pensata per le nuove generazioni urbane e attente alle tendenze. Non è solo un’auto elettrica intelligente: rappresenta un manifesto di innovazione e prestazioni per chi vive la città con dinamismo e stile. La filosofia di Leapmotor prende forma in quattro pilastri: design avveniristico, agilità di guida, tecnologia intelligente e qualità superiore per la categoria. La B05 unisce linee tese e superfici muscolose ispirate all’approccio “Tech-Nature”, che fonde purezza e forza in un’estetica futuristica con radici metropolitane. Il modello adotta soluzioni tecniche distintive, come le portiere a filo senza telaio che sottolineano il DNA sportivo, unite a cerchi in lega da 19’’ “Swift-Wing”. Le dimensioni, 4.430 mm di lunghezza, 1.880 mm di larghezza e 1.520 mm di altezza, con un passo di 2.735 mm, bilanciano presenza su strada e comfort interno, confermando la vocazione versatile del progetto. Secondo Zhu Jiangming, Global CEO di Leapmotor, “La B05 non è soltanto un veicolo, ma un’affermazione di identità. Esprime la nostra visione di un futuro più innovativo, inclusivo e sostenibile, pensato per l’Europa e per il mercato globale”.

Il debutto alla kermesse tedesca rappresenta un passo decisivo nella strategia del marchio: conquistare il pubblico europeo con un'auto compatta a zero emissioni che coniuga accessibilità, personalità e contenuti tecnologici di alto livello.