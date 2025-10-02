16.7 C
Leapmotor da record, supera quota 1 mln vetture e in terzo trim. fa +102%

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stato un terzo trimestre da record per Leapmotor che ha raddoppiato le vendite con la consegna a livello globale di 173.852 veicoli (+102% su base annua) grazie anche al boom di settembre con consegne che hanno toccato un nuovo massimo pari a 66.657 unità (+17% rispetto ad agosto), dato che la conferma leader tra le start-up automobilistiche cinesi da 7 mesi consecutivi. 

Il dato di settembre porta anche le consegne di Leapmotor da inizio anno a 395.516 unità (+129%) mentre nei giorni scorsi è stata annunciata ufficialmente la produzione della milionesima unità che arriva dopo solo 343 giorni dal traguardo dell’unità numero 500 mila. Si tratta di un andamento fra i marchi cinesi di nuove auto elettriche che – si sottolinea – dimostra come Leapmotor abbia “superato con successo la fase di avvio e di essere stabilmente in una nuova fase di sviluppo su larga scala e di alta qualità”. 

A inizio settembre il marchio ha presentato al Salone Internazionale dell’Automobile di Monaco 2025 la sua nuova B05, una coupé sportiva di alto valore il cui lancio in Cina è previsto per il quarto trimestre del 2025 e sul mercato globale nel 2026. Contemporaneamente, il primo modello globale della serie Leapmotor B, il B10, è stato lanciato anche sui mercati esteri a settembre e ha avviato contemporaneamente le consegne in Europa, con l’obiettivo di raggiungere oltre 20 paesi e regioni, tra cui Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America, entro il 2025. 

© Riproduzione riservata

