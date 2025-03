L’impegno di Continental per un uso responsabile dell’acqua

(Adnkronos) – L’acqua è una risorsa essenziale per la produzione industriale e per la vita quotidiana. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si è celebrata il 22 marzo, Continental Tires ribadisce il proprio impegno nella gestione sostenibile delle risorse idriche. Dal 2020, l’azienda ha ridotto di oltre il 10% il consumo di acqua per tonnellata di prodotto, risparmiando circa 197 milioni di litri, l’equivalente di 79 piscine olimpioniche. Per ottimizzare il consumo idrico nei suoi impianti, Continental Tires ha implementato avanzate tecnologie di filtrazione e osmosi inversa, che consentono di riutilizzare circa il 90% delle acque reflue.

Bernhard Trilken, Head of Manufacturing and Logistics di Continental Tires ha dichiarato: “Monitoriamo l’impiego di acqua in modo sistematico e olistico, riducendo sprechi e massimizzando il riutilizzo”.



Continental mira a ridurre del 20% il consumo di acqua per tonnellata di prodotto entro il 2030, con una diminuzione del 40% nelle aree a rischio idrico. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda sta implementando strategie mirate come il riciclo delle acque di raffreddamento, il miglioramento dei trattamenti del vapore e l’ottimizzazione dei circuiti idrici. Dal 1996, Continental ha convertito i suoi sistemi di raffreddamento da acqua ad aria, riducendo drasticamente il consumo idrico. Inoltre, il programma “Sustainable Water Initiative in Manufacturing” (SWIM) educa i dipendenti sulle pratiche di risparmio idrico. L’impegno dell’azienda è stato premiato dall’organizzazione CDP, che ha conferito a Continental un punteggio A- per la protezione del clima e un B per la gestione delle risorse idriche.

Continental ha adottato misure come la raccolta dell’acqua piovana, l’installazione di rubinetti senza contatto e un sistema di monitoraggio online per prevenire sprechi. Grazie a queste soluzioni, l’azienda ottimizza i consumi e riduce l’impatto ambientale dei propri processi produttivi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)