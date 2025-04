Lotus svela la nuova gamma per Eletre ed Emeya

(Adnkronos) –

Lotus presenta in occasione della desgn week la nuova gamma di Eletre ed Emeya, arricchendo l’offerta dell’hyper-SUV e dell’hyper-GT.

La principale novità di Eletre ed Emeya Model Year 2026 è rappresentata dal debutto delle versioni “600” e “900”, denominazioni che riflettono la potenza erogata dai veicoli e dal ritorno dei leggendari livelli di allestimento come GT e GT SE.

Lotus Eletre viene ora proposta in sei livelli di allestimento: Eletre 600, 600 GT, 600 GT SE e 600 SPORT SE, oltre a 900 SPORT e a Eletre 900 SPORT CARBON come fiore all’occhiello della nuova gamma. Lotus Emeya segue la stessa classificazione della Eletre. Eletre presenta le nuove tinte carrozzeria esterne Zenith White e Akoya White, mentre per quanto riguarda gli interni sono ora disponibili anche i temi interni Quartz e Jasper, insieme al nuovo tessuto LOTUSWEAR Performance per i sedili.

La potenza ora varia dai 450 kW (612 CV) della 600 fino ad un massimo di 675 kW (918 CV) con il doppio motore della versione 900 Sport. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)