L’universo digitale Dacia si rinnova con le app intelligenti

Dacia amplia il proprio ecosistema digitale con soluzioni semplici, pratiche e perfettamente in linea con il suo spirito “Essenziale e Cool”. Lo smartphone diventa il ponte tra conducente e veicolo, sia all’esterno che durante la guida, grazie a nuove app pensate per semplificare ogni esperienza. Con un account unico, l’accesso ai servizi è più diretto. Le novità includono Dacia Travel Companion e la funzione “organizza bagagliaio” dell’app Dacia AR, entrambe disponibili per iOS e Android.



Con My Dacia, disponibile per tutta la gamma, è possibile monitorare in tempo reale lo stato del veicolo: chilometraggio, autonomia, revisione in arrivo e molto altro. Su Spring, l’app consente anche di programmare la ricarica e il precondizionamento dell’abitacolo. Le notifiche automatiche e la localizzazione remota completano l’esperienza, insieme a offerte su accessori e servizi.

Dacia Media Control trasforma lo smartphone in un display multimediale smart. Consente di gestire musica, navigazione, chiamate e statistiche di guida in tutta sicurezza, con comandi al volante e connessione Bluetooth.

Dacia Guide è il manuale digitale e interattivo. Con immagini cliccabili, scansione dei componenti e spiegazioni rapide, conoscere l’auto non è mai stato così semplice. Dacia AR, invece, sfrutta la realtà aumentata per esplorare virtualmente vetture e accessori. Dal 29 marzo 2025 è disponibile Dacia Travel Companion, l’app che monitora i segnali di stanchezza e suggerisce soste personalizzate. Compatibile con Waze, Google Maps e Apple Plans, rende ogni tragitto più sicuro e piacevole. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)