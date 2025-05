MAN eTGX elettrico per BMW: la logistica del futuro è già realtà

(Adnkronos) – Il futuro del trasporto industriale prende forma grazie alla collaborazione tra MAN e BMW, due realtà che condividono l’obiettivo di un’industria più sostenibile. Al centro di questa sinergia c’è il MAN eTGX, un camion elettrico progettato per rispondere alle esigenze della logistica moderna, capace di coniugare efficienza, prestazioni e rispetto ambientale. Una delle rotte più significative dove il MAN eTGX è già protagonista collega due poli produttivi cruciali del Gruppo BMW: Lipsia e Ratisbona. Su questa tratta il camion elettrico ha dimostrato di poter percorrere circa 360 km con un solo ciclo di ricarica, mantenendo un consumo energetico estremamente contenuto, pari a 75 kWh ogni 100 km. Un risultato che testimonia non solo l’affidabilità del mezzo, ma anche la concretezza di una logistica a zero emissioni. La scelta del modello ultraribassato da parte di Elflein, partner logistico di lunga data di BMW, è tutt’altro che casuale: con un’altezza utile interna fino a tre metri e un telaio progettato per il massimo volume di carico, l’eTGX risponde perfettamente alle esigenze del trasporto di componenti automobilistici ingombranti. Sul piano operativo, MAN offre un ecosistema integrato che comprende infrastrutture di ricarica, servizi digitali avanzati per l’analisi delle tratte e un supporto completo alla transizione energetica delle flotte aziendali.

BMW, dal canto suo, continua a spingere sull’innovazione anche fuori dalle linee di produzione, portando avanti una strategia logistica coerente con i propri obiettivi di decarbonizzazione.

