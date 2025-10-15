21.9 C
Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025

Motori
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025, un riconoscimento che celebra la capacità di coniugare visione strategica, responsabilità sociale e leadership umana in un contesto economico e industriale in continua trasformazione. 

 

Sotto la sua direzione, Nissan Italia ha consolidato la propria posizione come protagonista della transizione verso una mobilità più consapevole, investendo in tecnologie elettrificate e modelli di business orientati alla sostenibilità ambientale e sociale. 

Ma al centro della visione di Toro c’è soprattutto il valore delle persone — una cultura aziendale fondata sulla collaborazione, la fiducia e la crescita dei talenti, elementi che hanno contribuito in modo decisivo al riconoscimento ottenuto. 

“Questo premio rappresenta più di un semplice trofeo, ha dichiarato Marco Toro,
perché certifica l’impegno e i risultati raggiunti da tutto il team di Nissan Italia in anni di profondo cambiamento. Il mio grazie va a tutte le persone che mi accompagnano ogni giorno, dai collaboratori più stretti alle risorse più giovani: solo grazie alla loro energia e partecipazione è possibile affrontare le sfide quotidiane e raggiungere grandi traguardi come questo.” 

© Riproduzione riservata

