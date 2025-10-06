Maserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane

19.3 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo Milano, ha fatto tappa a Roma la presentazione della collezione speciale Acqua di Parma x Maserati e di un esclusivo Kit dedicato ai viaggi in auto, custodito nella inconfondibile cappelliera Acqua di Parma e prodotto in soli cento esemplari. Sarà disponibile esclusivamente nelle boutique del marchio a Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi e punta a rendere più esclusivo ogni spostamento a bordo delle vetture del Tridente. La presentazione è stata ospitata nella cornice unica di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e con il supporto della concessionaria locale Samocar, e rafforza la collaborazione tra due marchi che sono altrettante eccellenze del made in Italy, condividendo valori quali raffinatezza e design. 

Ad accompagnare l’appuntamento un percorso sensoriale curato da Acqua di Parma e la presenza di alcune Maserati di ieri e di oggi, icone di sportività e di design unico. In particolare, nella hall dell’hotel gli ospiti hanno potuto ammirare la Maserati Ghibli Spyder della quale furono prodotti solo 128 esemplari e, all’esterno dello storico palazzo, una Maserati GT2 Stradale in livrea Giallo Genio e una Maserati GranTurismo in tinta Giallo Modenese.  

In occasione dell’evento Acqua di Parma-Maserati il general manager dell’hotel Anantara Francesco Mennella ha ribadito l’attenzione al settore automotive, declinato in chiave di esclusività e passione per le vetture storiche. La conferma arriva dalla prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, in programma dal 16 al 19 aprile 2026, che porterà a Roma modelli unici e collezionisti di tutto il mondo. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

