13.3 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mazda amplia la propria gamma con la Mazda CX-30 Ad’vantage, una nuova versione speciale del crossover compatto che unisce stile, tecnologia e convenienza. Pensata per chi cerca un’auto capace di distinguersi senza rinunciare alla funzionalità, questa edizione limitata nasce per esaltare il rapporto qualità-prezzo, mantenendo alti gli standard di sicurezza e comfort. 

All’esterno, il design dinamico della carrozzeria è arricchito da dettagli esclusivi: cerchi in lega da 18 pollici neri, vetri posteriori oscurati e finiture nero lucido. All’interno, spiccano le cuciture rosse che donano un carattere sportivo e raffinato all’abitacolo, valorizzando uno spazio progettato per coniugare praticità ed estetica. 

 

La dotazione di serie della Mazda CX-30 Ad’vantage è completa e orientata al comfort: sistemi avanzati di assistenza alla guida, infotainment di ultima generazione con integrazione Amazon Alexa e tecnologie connesse per garantire sicurezza e praticità in ogni viaggio. Il tutto senza dimenticare la filosofia Jinba Ittai, che rende la guida coinvolgente e naturale, sia in città che sulle lunghe percorrenze. 

Derivata dall’allestimento Homura, questa versione si posiziona tra Prime-Line e Centre-Line, offrendo un’alternativa strategica nella gamma.  

Con il suo mix di stile, personalità e convenienza, la Mazda CX-30 Ad’vantage si propone come un crossover ibrido versatile e competitivo, capace di rispondere alle esigenze di una clientela moderna e attenta ai dettagli. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.3 ° C
15.6 °
11.8 °
92 %
1kmh
54 %
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1020)ultimora (732)tec (54)Lav (44)vid (43)sal (41)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati