Mazda6e 2025: la nuova berlina elettrica premium di Mazda

(Adnkronos) –

Mazda sceglie Roma come palcoscenico per presentare la sua nuova ammiraglia elettrica, la Mazda6e.

Una berlina di fascia alta a zero emissioni che segna un’importante evoluzione per il Marchio giapponese, sempre attento a lanciare modelli in linea con le reali esigenze del mercato. La nuova Mazda6e unisce comfort e tecnologia in un progetto sviluppato per chi cerca una guida appagante, con un focus chiaro su efficienza, autonomia e qualità percepita. Il Brand nipponico propone la nuova 6e in due configurazioni, entrambe full electric: una con batteria litio-ferro-fosfato da 68,8 kWh e una con batteria da 80 kWh basata su tecnologia litio ternaria.

Nuova Mazda6e, fino a 552 km di autonomia e ricarica ultrarapida

La versione Long Range promette percorrenze fino a 552 km con una singola ricarica, grazie a un motore elettrico da 180 kW, efficiente e silenzioso. La variante d’ingresso, con pacco batterie più compatto, eroga una potenza di 258 CV e garantisce fino a 479 km di autonomia. In corrente continua può ricaricare fino all’80% della sua capacità in appena 24 minuti, con una potenza di picco di 165 kW. Non è una sportiva estrema, ma un’auto che mette al centro il piacere di guida. La Mazda6e privilegia equilibrio, dinamica e feeling con la strada. La versione più performante accelera da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, con una velocità massima limitata a 175 km/h: numeri più che sufficienti per viaggiare in pieno comfort e sicurezza. Seguendo i dettami stilistici del linguaggio “Kodo Soul of Motion”, la nuova Mazda6e si presenta con un look sportivo ma sobrio. Le superfici scolpite, il tetto ribassato e la silhouette da coupé con coda corta coniugano sportività e funzionalità in un corpo vettura 5 porte. Dettagli come le porte senza cornice, le maniglie integrate e la firma luminosa anteriore conferiscono alla vettura una presenza scenica di grande impatto. Due livelli di allestimento, Takumi e Takumi Plus, definiscono l’offerta. Il primo propone sedili in pelle ecologica, mentre il secondo abbina pelle nappa color sabbia a inserti in tessuto scamosciato lavorato a intreccio. Il tetto panoramico con tendina elettrica regala luce e senso di apertura, specialmente nelle versioni top di gamma. Il cruscotto ospita tre display: uno da 10,2” davanti al conducente, uno da 14,6” per l’infotainment centrale e un head-up display avanzato che proietta informazioni sul parabrezza in formato fino a 50 pollici. L’abitacolo, moderno e funzionale, è pensato per offrire un’esperienza immersiva, intuitiva e sicura. Il comando vocale avanzato e i gesti tattili permettono di interagire con facilità con climatizzazione, navigazione e media, mentre l’impianto audio premium SonyPRO a 14 altoparlanti garantisce un’esperienza sonora immersiva. La nuova Mazda6e punta al massimo punteggio nei test Euro NCAP. A bordo troviamo nove airbag e un pacchetto completo di assistenza alla guida: frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e molto altro. Grazie alla tecnologia Occupancy Monitoring System, una telecamera interna monitora l’abitacolo, attivando allarmi visivi e sonori se rileva presenze non autorizzate all’interno del veicolo. Un sistema particolarmente utile in grado di rilevare la presenza di bambini sui sedili posteriori. La EV nipponica sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dall’estate 2025. Con un progetto che unisce stile, innovazione e concretezza, si propone come una delle berline elettriche più interessanti del panorama europeo.

Robero Petrantonio, CEO di Mazda Italia ha dichiarato: ” Con Mazda6e avemo un ulteriore ruolo perché è la prima del nuovo corso delle vetture elettriche in Mazda, è un’auto molto sofisticata dal punto di vista della tecnologia e ha delle caratteristiche che si sposano moltissimo con il consumatore italiano, una delle quali è il design quindi la bellezza ma sicuramente anche la lussuosità e l’accessibilità dal punto di vista economico. Questa serie di fattori probabilmente ci farà conoscere quella parte di clienti che stanno sempre più guardando il mondo dell’elettrico”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)