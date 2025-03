Mazda6e: al via la prevendita della nuova berlina elettrica

(Adnkronos) –

Mazda lancia la Nuova Mazda6e, la sua berlina 100% elettrica. Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles, la Mazda6e si presenta con due versioni, pensate per adattarsi a diverse esigenze di guida. La Standard monta una batteria da 68,8 kWh, che offre fino a 479 km di autonomia. Grazie alla ricarica rapida in corrente continua fino a 165 kW, il passaggio dal 10% all’80% avviene in soli 24 minuti, mentre in 15 minuti si recuperano 235 km di autonomia. Il motore elettrico eroga 190 kW (258 CV) con 320 Nm di coppia, garantendo accelerazioni brillanti. Per chi percorre lunghe distanze, la Long Range dispone di una batteria da 80 kWh, con un’autonomia fino a 552 km. Il motore fornisce 180 kW (245 CV), mantenendo la stessa coppia. Entrambe le versioni vantano trazione posteriore, un’accelerazione 0-100 km/h sotto gli 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h. Due gli allestimenti: • Takumi



• Takumi Plus.

La Takumi include cerchi in lega da 19", fari Full LED, un tetto panoramico in cristallo schermato e uno spoiler attivo. Gli interni presentano sedili in pelle ecologica beige caldo o nera, regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati. L'illuminazione ambientale a LED personalizzabile in 64 colori crea un'atmosfera raffinata. Il sistema di infotainment offre un Head-Up Display, un cruscotto digitale da 10,2", un display centrale da 14,6" e un impianto Sony con 14 altoparlanti, inclusi due nei poggiatesta del guidatore. L'assistente vocale integra comandi gestuali. Tra i sistemi di sicurezza spicca la telecamera di monitoraggio per i sedili posteriori, utile per prevenire l'abbandono accidentale di bambini a bordo. Inoltre, la berlina giapponese offre servizi connessi tramite un'app dedicata, con chiave digitale Bluetooth condivisibile. L'allestimento Takumi Plus aggiunge sedili in pelle nappa color sabbia, inserti in pelle scamosciata e una tendina parasole elettrica. La Nuova Mazda6e è ora preordinabile nei concessionari ufficiali Mazda.