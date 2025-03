MBP Moto acquisisce lo storico brand Morbidelli

(Adnkronos) –

MBP Moto annuncia con orgoglio l’acquisizione del leggendario marchio Morbidelli. La fusione tra i due brand punta a ridefinire i contorni dell’eccellenza motociclistica italiana. I pilastri su cui nasce il nuovo marchio saranno: innovazione, artigianalità, passione e italianità.



Morbidelli nasce da una storia lunga che inizia nel lontano 1959 quando il marchio diventa un punto di riferimento nell’innovazione delle moto da corsa per iniziare nel 1968 a gareggiare ufficialmente per il Reparto Corse. Il progettista tedesco Jörg Möller, detto il mago dei motori a due tempi, insieme a Giancarlo Morbidelli, studia un bicilindrico di 125 e poi di 250 cc che consentirà poi al Team Morbidelli di scrivere la storia soprattutto nelle due ruote.

Dante Bustos, CMO di Keeway Group: “Questa acquisizione è una testimonianza dell’aspirazione di MBP Moto all’eccellenza nel settore motociclistico. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a uno storico marchio premium come Morbidelli nella nostra famiglia. Ci permetterà di fondere l’eredità delle corse e dell’artigianato Made in Italy con la nostra visione del futuro del motociclismo. La nostra passione per l’innovazione, abbinata alla ricca eredità di Morbidelli, porterà alla creazione di motociclette con una miscela ineguagliabile di prestazioni, design e storia”.

La gamma Morbidelli sarà composta da moto stradali e crossover da 125 a 1000 cc e da scooter tra i 125 e i 500 cc. Il lancio inizialmente riguarderà Europa, Stati Uniti e Cina, per proseguire in tutti i Paesi nei quali è presente il Gruppo Keeway.

Per omaggiare il suo ideatore e imprenditore a Bologna sorgerà a sua memoria il “Centro Stile Morbidelli”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)