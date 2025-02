MCL38 Celebration Edition: Artura e 750S

(Adnkronos) –

McLaren celebra il suo trionfo nel Campionato del Mondo Costruttori di Formula 1 2024 con una serie esclusiva di supercar: la MCL38 Celebration Edition. Soltanto 18 fortunati clienti potranno possedere uno di questi esemplari unici, con nove unità dell’Artura e altrettante della 750S, un omaggio alla nona vittoria della scuderia britannica in questo prestigioso campionato. Il titolo è stato conquistato nel Gran Premio di Abu Dhabi, suggellando una stagione straordinaria iniziata con il primo posto in classifica già dal Gran Premio dell’Azerbaigian. Lando Norris e Oscar Piastri hanno contribuito in modo decisivo con otto pole position e sei vittorie, portando la McLaren MCL38 alla gloria, a 26 anni dall’ultimo trionfo nel campionato costruttori. Ogni MCL38 Celebration Edition è ispirata alla monoposto campione del mondo, con una livrea curata da McLaren Special Operations.

All’interno, spiccano dettagli esclusivi: il battitacco in fibra di carbonio con la firma di Norris e Piastri, il logo Champions’ Laurel ricamato sui poggiatesta e una speciale targhetta identificativa che include un frammento autentico della carrozzeria in fibra di carbonio della MCL38 di Formula 1. Un’ulteriore placca nel vano di carico anteriore riporta le pole position, le vittorie e i giri più veloci della stagione trionfale. L’Artura MCL38 Celebration Edition monta un propulsore V6 ibrido da 3.0 litri, mentre la 750S è equipaggiata con un V8 biturbo da 4.0 litri. Entrambe le vetture vantano una monoscocca in fibra di carbonio e soluzioni aerodinamiche d’avanguardia. La 750S, in particolare, offre un’ala posteriore attiva e sospensioni Proactive Chassis Control III, garantendo un’esperienza di guida ai massimi livelli. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)