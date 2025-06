McLaren 750S Le Mans: edizione speciale per celebrare i 30 anni della storica vittoria a Le Mans

(Adnkronos) –

McLaren Automotive celebra il trentennale del suo esordio trionfale alla 24 Ore di Le Mans con una supercar in edizione limitata destinata a diventare una delle più ambite della produzione: la nuova McLaren 750S Le Mans. Realizzata in soli 50 esemplari, rende omaggio alla F1 GTR #59, vincitrice assoluta nel 1995, attraverso dettagli stilistici esclusivi e soluzioni tecniche ispirate al mondo delle corse. La 750S Le Mans si distingue immediatamente per la livrea Le Mans Grey, abbinata al tetto con presa d’aria in carbonio lucido e ai cerchi LM a cinque razze con finitura Stealth. In alternativa è disponibile la colorazione McLaren Orange. Il pacchetto MSO High Downforce Kit (HDK) introduce importanti affinamenti aerodinamici ispirati alla F1 LM: spoiler posteriore attivo rialzato in fibra di carbonio con endplate integrati, splitter frontale maggiorato e nuovi pannelli sottoscocca con feritoie nere lucide. Il carico aerodinamico cresce del 10% rispetto alla 750S standard. Sotto il cofano, il motore V8 biturbo da 750 CV (circa 760,5 CV), abbinato al telaio Monocage II in fibra di carbonio e al sistema Proactive Chassis Control III, assicura prestazioni da riferimento nel segmento.

Il peso contenuto e l’aerodinamica evoluta fanno della 750S Le Mans una delle McLaren più agili mai costruite.

Con l’annuncio del ritorno ufficiale nel top class Hypercar a partire dal 2027, McLaren rafforza il legame tra presente e passato, riaffermando il suo DNA sportivo attraverso una vettura destinata a entrare nella storia del marchio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)