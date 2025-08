Mercato motocicli: secondo mese in positivo, luglio chiude a +7,3%

(Adnkronos) – Secondo ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), le moto recuperano gradualmente i volumi persi a inizio anno, anche se rimangono ancora in territorio negativo, chi però da la spinta importante in generale sono gli scooter con un bel +19,3%. Parlando su base annua il cammino va verso la parità con il 2024: dopo sette mesi, infatti, la differenza è di soli 3,4 punti percentuali, per un totale di 246.273 unità vendute. Unico segmento in positivo è ancora quello degli scooter, che crescono del 7,63% e targano 139.661 mezzi. Seguono le moto con un passivo del 13,57% e 97.983 unità; resta difficile la situazione dei ciclomotori che perdono il 27,01% e fanno registrare 8.629 unità. I Resta invece molto difficile la situazione delle due ruote elettriche, anche se il comparto dimezza le perdite registrate il mese di luglio si attestano ad un -29% per un calo generale del 15,17% pari a 1.124 unità vendute. Ultimo ma non ultimo anche i quadricicli sono in perdita con una flessione del 14,83% e 1.556 veicoli. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)