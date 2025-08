Mercedes-Benz reinterpreta la GLC elettrica

(Adnkronos) – Ispirata all’heritage della Stella e progettata per il futuro, Mercedes-Benz sta elevando il linguaggio di design di Sensual Purity.

La vettura che vedrà il nuovo corso stilistico è la nuova Mercedes-Benz GLC con tecnologia EQ. Una delle caratteristiche distintive è sicuramente la nuova griglia iconica che ridefinisce il volto del marchio, da sempre caratterizzato dalla famosa griglia cromata. La griglia cromata è una delle rappresentazioni visive più emblematiche del DNA di Mercedes-Benz, ora però tutto cambia e la nuova griglia della GLC full electric si è trasformata in un’opera d’arte illuminata, con ben 942 punti retroilluminati, che trasmette prestigio e status attraverso un design essenziale, linee pulite e tecnologia. Iluminati sono anche la stella centrale e il contorno integrato del pannello. Non ci resta che vederla dal vivo, in occasione del salone internazionale IAA Mobility di Monaco, il prossimo 7 settembre 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)