21.9 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Con Mercedes-Benz Vision Iconic, la Stella introduce una nuova visione del lusso elettrico. È una show car che unisce tradizione e futuro, bellezza e intelligenza, fondendo materiali artigianali e tecnologie d’avanguardia. Il design si ispira alle forme Art Déco degli anni Trenta, reinterpretate in chiave moderna con proporzioni monumentali e una griglia frontale che diventa elemento luminoso e identitario. 

La griglia iconica è un tributo alla storia del marchio: cornice cromata, vetro fumé e illuminazione dinamica la trasformano in un simbolo del design digitale della Stella. L’effetto scenografico proietta la Mercedes-Benz Vision Iconic nel futuro, unendo emozione e innovazione. 

 

Gli interni offrono un’esperienza che fonde il calore del passato con la precisione del domani. Il cruscotto “
Zeppelin
” in vetro sospeso integra strumenti analogici e display digitali, animati da un’illuminazione ispirata all’orologeria di lusso. Velluto blu, ottone lucidato e intarsi in madreperla evocano l’epoca d’oro dell’automobile, trasformando l’abitacolo in una lounge di eleganza pura. 

L’innovativo rivestimento fotovoltaico applicato alla carrozzeria genera energia per fino a 12.000 km l’anno, grazie a celle solari efficienti e completamente riciclabili. Sotto la superficie, il neuromorphic computing replica i processi del cervello umano per ridurre drasticamente consumi e tempi di reazione dei sistemi di guida autonoma. 

È predisposta per la guida di Livello 4, capace di gestire in autonomia traffico, manovre e parcheggio. La tecnologia steer-by-wire elimina i collegamenti meccanici tra volante e ruote, offrendo precisione assoluta e un nuovo senso di fluidità. 

Con la Vision Iconic, Mercedes-Benz ridefinisce il significato di automobile: non più solo mezzo di trasporto, ma sintesi di arte, ingegneria e intelligenza artificiale. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.9 ° C
23.5 °
20.9 °
49 %
6.2kmh
0 %
Mer
20 °
Gio
21 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1852)ultimora (1290)vid (172)tec (102)Lav (75)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati