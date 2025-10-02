Mg chiude i primi nove mesi a +31% grazie a offerta multi-tecnologia

(Adnkronos) – Dopo un settembre che ha visto per MG Motor 3.810 immatricolazioni (pari a un aumento annuo di quasi il 18% e una quota di mercato al 3,01%) il marchio – che nel 2025 ha superato il traguardo delle 100.000 vetture in Italia in poco più di quattro anni – sottolinea come la sua offerta di prodotto “caratterizzata da un posizionamento che la rende estremamente competitiva” ha visto nei primi nove mesi 39.265 unità vendute e una quota del 3,34%, pari a una crescita del brand di oltre il 31% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Commentando i tragurdi raggiunti Andrea Bartolomeo Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy li definisce “la testimonianza della concretezza del nostro progetto”. Il nuovo capitolo della storia MG – ricorda – “è iniziato nel 2021, in un momento piuttosto complicato del mondo e del mercato. L’avventura sembrava particolarmente sfidante ma grazie ad un approccio flessibile, all’ascolto concreto delle esigenze dei clienti e a un’offerta in continua evoluzione siamo riusciti a soddisfare le aspettative, anche nei momenti in cui l’approvvigionamento di auto risultava particolarmente difficile”.

La gamma dei sei modelli (HS, ZS, MG3, MG4, MGS5 EV, Cyberster) e quattro alimentazioni (Hybrid+, Plug-in hybrid, EV e benzina), caratterizzata da tre diverse tipologie di carrozzeria (SUV, hatchback, roadster) offre una scelta ampia che consente di soddisfare le esigenze di un pubblico molto vario. Da segnalare una mix di prodotto con il 56% di auto elettrificate con la Hybrid+ che – sottolinea Bartolomeo – “coniuga prestazioni e praticità, vantaggi in termini di consumi ed emissioni, senza rinunciare a comfort e piacere di guida. La nostra capacità di proporre questa tecnologia su tre modelli diversi, permette a ogni cliente di mantenere bassi i costi di gestione trovando la risposta più puntuale alle sue necessità”.

