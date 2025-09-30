13.6 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Microlino presenta la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il borgo collinare di Moncalieri si è trasformato per un giorno nel salotto dell’automobile grazie al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, riconosciuto dalla FIVA come appuntamento internazionale di riferimento. Oltre 80 vetture hanno animato il Tour d’Elegance, partito dal Castello di Moncalieri – patrimonio UNESCO – e arrivato a Revigliasco, dove migliaia di appassionati hanno vissuto una giornata dedicata allo stile e alla storia su quattro ruote. Il momento più atteso è stata la premiere mondiale della Microlino ‘55 Edition, modello creato in partnership con ERRE Company e Alcantara come omaggio alle microcar degli anni ’50. Un esemplare unico che unisce estetica rétro e visione contemporanea, con dettagli artigianali e materiali esclusivi.  
Oliver Ouboter, Co-Founder Microlino, ha sottolineato come la nuova edizione celebri la nascita delle microcar europee nel 1955, offrendo oggi soluzioni di mobilità più sostenibili e pratiche rispetto alle citycar tradizionali. Uberto Gavazzi, Country Manager Italia, ha evidenziato il legame tra il progetto e il Piemonte, sottolineando l’importanza dell’artigianalità italiana nel trasformare l’innovazione in stile e identità. Il design esterno richiama le bubble car con linee tondeggianti, colori pastello e finiture cromate, mentre l’abitacolo interpreta il concetto di Lusso Contemporaneo grazie a rivestimenti in Alcantara® nelle tonalità calde del marrone e dell’ambra, realizzati con la cura sartoriale dell’atelier Sifral. Con la ‘55 Edition, Microlino propone un ponte ideale tra l’epoca d’oro delle microcar e il futuro della mobilità urbana: compatta, sostenibile, profondamente radicata nell’italianità e prodotta a La Loggia, alle porte di Torino. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.6 ° C
13.6 °
12.3 °
89 %
0.7kmh
2 %
Mar
23 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (12)Almanacco (12)Serie C (12)campionato (11)arresto (10)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati