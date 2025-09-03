MINI JCW x Deus Ex Machina: due anime, un’unica passione

(Adnkronos) –

MINI e Deus Ex Machina hanno dato vita a una collaborazione che fonde performance, creatività e lifestyle. Due modelli esclusivi, concepiti come manifesti su ruote, rappresentano l’incontro tra il DNA sportivo di John Cooper Works e la filosofia artigianale del brand australiano: The Skeg, elettrica e ispirata al surf, e The Machina, spinta da un motore a combustione dal carattere corsaiolo. Il progetto MINI mette al centro il design puro e funzionale, con dettagli che esprimono autenticità e personalità. Dalle grafiche ai materiali, ogni elemento racconta una cultura condivisa, dove la passione per le auto si intreccia con l’estetica e l’innovazione.

The Skeg è una MINI JCW Electric da 190 kW/258 CV, pensata per incarnare la leggerezza e l'energia delle tavole da surf. La carrozzeria in giallo e argento si distingue per i pannelli in fibra di vetro semitrasparente, capaci di ridurre il peso e migliorare l'aerodinamica. Lo spoiler Flex Tip Surf, ispirato alla curvatura delle tavole, traduce la filosofia del surf in efficienza dinamica. All'interno, il design richiama un surf shop: sedili sportivi rivestiti in neoprene, vani per le mute e comandi ridotti all'essenziale. L'abitacolo esalta l'autenticità, con materiali tattili e funzionali che celebrano la bellezza dell'imperfezione artigianale. The Machina incarna l'anima più grintosa della collaborazione. Con il suo motore a combustione da 170 kW/231 CV, la MINI JCW sfoggia una livrea rosso-bianco-nera che richiama le competizioni. Passaruota allargati, fari supplementari e diffusore ispirato alle corse sul Nürburgring rafforzano l'identità racing, mentre lo scarico centrale amplifica il carattere della vettura. Gli interni sono essenziali e votati alla performance: cinture a 5 punti, pannelli porta alleggeriti, roll-bar a vista e comandi meccanici diretti.