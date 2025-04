Monochromatic Alpine protagonista della design week di milano

(Adnkronos) – Nella settimana della Design Week di Milano, Alpine espone presso il proprio Atelier nel centro della città la sua Art Car A110 Monochromatic.

Si parla di bianco e nero grazie all’artista Mathieu Cesar che ha voluto trasmettere con questa versione speciale come la semplicità diventa sinonimo di raffinatezza.

Il design monocromatico accentua così lo stile e la raffinatezza delle curve dell’iconica A110 S sottolineando, al tempo stesso, tutta la potenza che si cela sotto il cofano (300 cv, da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi). Anche internamente le sellerie, che vanno dal bianco al nero, riprendono le sfumature del design esterno. Il design è, infine, completato dagli elementi interni in alluminio, come la decorazione della consolle A110 Monochromatic, la targa e i battitacco specifici. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)