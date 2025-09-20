16.8 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nissan annuncia un importante cambio ai vertici della regione AMIEO
(Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), nell’ambito del piano di rilancio globale Re:Nissan. A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano Messina assumerà il ruolo di Chairperson della regione AMIEO, prendendo il timone operativo in un’area che copre 140 paesi, cinque stabilimenti produttivi, 13.000 dipendenti e una gamma di 26 modelli attualmente in vendita. Fino a oggi Messina ha ricoperto il doppio incarico di Vice Chairperson e Senior Vice President Finance, Administration & Strategy per la stessa regione. “Sono onorato di assumere questa responsabilità in un momento così cruciale per Nissan. È un privilegio guidare un team così determinato nel fornire veicoli eccezionali ai clienti e nel trasformare l’azienda con passione e visione”, ha dichiarato Messina. Contestualmente, Victorino Esnaola, assumerà il ruolo di Senior Vice President, Finance & IT, regione AMIEO, succedendo proprio a Messina. L’ultimo cambiamento di casa Nissan tocca a Guillaume Cartier, attuale Chief Performance Officer e Chairperson AMIEO, che avrà come mission quella di responsabilità globali in qualità di CPO, mentre anche qui la continuità nella guida della regione sarà garantita dalla nomina interna di Messina. I cambi al vertice di Nissan si inseriscono nel più ampio orizzonte strategico definito dal piano Ambition 2030, che mira a una gamma completamente elettrificata nei mercati chiave e alla neutralità carbonica entro il 2050. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.8 ° C
18.4 °
16.8 °
94 %
1.5kmh
0 %
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
24 °
Mar
25 °
Mer
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (15)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati