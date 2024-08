Nissan e Honda, un nuovo accordo sulle tecnologie SDV

(Adnkronos) –

Nissan e Honda hanno siglato una nuova partnership per lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie fondamentali per le piattaforme Software-Defined Vehicle (SDV) di prossima generazione. Due realtà che si impegnano ad accelerare lo sviluppo di veicoli di nuova generazione. L’impegno di Nissan e Honda è quello di realizzare una società a zero emissioni e senza incidenti stradali. Un traguardo che potrà essere raggiunto solo attraverso lo sviluppo di avanzati software per la guida autonoma, ma anche attraverso l’intelligenza artificiale. La piattaforma SDV è un aspetto cruciale e fondamentale per gestire la mobilità intelligente del futuro. Nissan e Honda intendono completare la ricerca di base in circa un anno e valutarne la produzione in serie. Per quanto concerne le batterie, componente fondamentale nella produzione e sviluppo di un’auto elettrica, le due aziende hanno raggiunto un accordo di base per uniformarne le specifiche. L’obiettivo è di renderle utilizzabile su tutti i veicoli dei due produttori. I due Costruttori automobilistici giapponesi prenderanno anche in considerazione la possibilità, nel breve e a medio lungo termine, per i modelli venduti a livello globale, di integrarli. Veicoli a combustione interna ed elettrici sono considerati parte integrante dell’integrazione reciproca. Altro nodo cruciale presente nell’accordo è quello uniformare le specifiche dei rispettivi sistemi di trazione per auto elettriche (e-Axles), nel medio-lungo termine, da utilizzare sulle auto elettriche di prossima generazione commercializzate sia da Nissan che da Honda.

Il fine è quello di condividere motori e inverter, componenti alla base delle moderne e future EV.