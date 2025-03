Nissan e l’Innovazione nella Guida Autonoma

(Adnkronos) – La guida autonoma sta ridefinendo il concetto di mobilità, trasformando le strade in ambienti più sicuri, sostenibili e accessibili. Nissan, con il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo, punta a un futuro in cui gli spostamenti siano più efficienti e privi di rischi, riducendo drasticamente l’incidenza degli incidenti stradali e migliorando la qualità della vita urbana e rurale. Già dal 2017, Nissan ha investito in progetti di ricerca avanzata, a partire da HumanDrive e ServCity, con l’obiettivo di perfezionare i sistemi di guida autonoma. Il programma più recente, evolvAD, segna un ulteriore passo avanti, testando questa tecnologia in contesti urbani complessi e su strade rurali impegnative. L’obiettivo è garantire un’esperienza di guida più sicura, fluida ed ecologica, a beneficio di tutti. Il progetto evolvAD viene sperimentato su modelli Nissan LEAF 100% elettrici, dimostrando come la guida autonoma possa ottimizzare la mobilità riducendo consumi e emissioni. Grazie a un sistema avanzato di gestione dei flussi di traffico, questa tecnologia permette di minimizzare gli sprechi energetici, ridurre il tempo di sosta ai semafori e migliorare la fluidità della circolazione. Una frenata più graduale limita l’usura dei freni, diminuendo la dispersione di particolato nell’aria. Con la crescente diffusione del car-sharing e dei servizi di trasporto automatizzati, la guida autonoma potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana, riducendo l’inquinamento atmosferico e migliorando la vivibilità nelle città.



I veicoli a guida autonoma monitorano costantemente l’ambiente circostante, reagendo in tempo reale a eventuali pericoli e garantendo un livello di attenzione impossibile per un essere umano. Questo significa meno incidenti, meno feriti e un sistema di mobilità più affidabile.

