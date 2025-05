Non si ferma la crescita in Italia di BYD

(Adnkronos) – A fine aprile BYD continua a sorprendere il mercato con una crescita costante, in termini di volumi e quota, imprimendo un’accelerazione importante prima che le consente di passare, in appena 7 mesi, da 0,06 a 1,2% di quota di mercato.

Lo scorso mese ad esempio BYD si attesta come il primo marchio per la vendita di vetture NEV (Veicoli a Nuova Energia: BEV+PHEV), totalizzando ben 1.683 immatricolazioni che rappresenta la quota di mercato del 11,5 %. Nel segmento dei Veicoli Commerciali Elettrici, BYD si posiziona nel primo posto della classifica dei costruttori, sia ad aprile con una quota pari al 23,8%, che nel cumulato annuo conquistando una market share pari al 19,8%. La crescita di BYD non si limita all'Italia, anche i principali mercati europei registrano performance eccellenti. In particolare, il Regno Unito si distingue con una quota di mercato del 2%, mentre la Francia consolida la propria presenza con l'1,5%.