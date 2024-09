Norvegia, volano le vendite di auto elettriche

(Adnkronos) – In Norvegia le vendite di auto elettriche hanno raggiunto da inizio anno quota 92%. Un dato impressionante che testimonia quanto in Norvegia, la mobilità sostenibile e il rispetto per l’ambiente, sia un tema sentito. Secondo quanto riportato dal Norwegian Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), nel solo mese di luglio, il 91,9% delle auto immatricolate sono a zero emissioni. Un dato che non lascia alcun dubbio su come in questo paese le EV siano la scelta principale. Ma analizzando anche altri dati emerge come invece, le ibride plug-in e le ibride rappresentino una quota minima sul totale del venduto. Il 4,8% delle vendite riguarda una PHEV o Hybrid.



Nel mese di luglio 2024, in Norvegia sono state immatricolate solo 45 auto con motore termico. Entrando nel dettaglio, tra le ICE più richieste, prima posizione per la Suzuki

Swift, seguita da Volvo XC90.

Nella tabella sui dati di vendita a luglio 2024, figurano anche una Maserati e una Aston Martin, due scelte fatte con il cuore più che con la razionalità ma anche dovuta all’assenza nelle rispettive gamme, di motorizzazioni unicamente elettriche. Solo il Tridente vanta la linea Folgore, completamente elettrica ma di prossima commercializzazione. Confrontando le vendite di auto elettriche in Norvegia con il resto dell’Europa, non c’è dubbio come nel Nord del Vecchio Continente, il tema della sostenibilità sia più sentito, complice anche un incentivo da parte dello Stato, che non ha eguali. In Italia, gli ecobonus sono andati esauriti nel giro di pochi giorni. Per sostenere la domanda di auto elettriche, andrebbe fatta una programmazione a medio termine. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)