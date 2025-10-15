21.9 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica ai vertici

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Nuova Alfa Romeo Tonale inaugura una nuova fase per il marchio, affinando meccanica, design e contenuti tecnologici. Il C-SUV del Biscione guadagna proporzioni più armoniose, nuovi cerchi da 19 e 20 pollici e un frontale ridisegnato con scudetto concavo tridimensionale. Dettagli che esaltano l’orizzontalità e l’impronta sportiva, mentre le nuove colorazioni Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra ampliano una gamma cromatica ora composta da otto tinte. 

Gli interni della nuova Alfa Romeo Tonale riflettono la stessa filosofia: materiali premium, sedili riscaldati e ventilati, plancia in Alcantara con cuciture a contrasto e illuminazione ambientale ispirata al Biscione. 

Comfort e funzionalità si fondono con un’impostazione chiaramente sportiva, completata dal nuovo selettore rotativo del cambio e dai paddle in alluminio. 

 

Sul piano tecnico, la Nuova Alfa Romeo Tonale riafferma la centralità della meccanica nel DNA del marchio.  

Le sospensioni indipendenti McPherson con taratura sportiva, i freni Brembo a quattro pistoncini e lo sterzo diretto da 13,6:1 garantiscono un comportamento dinamico di riferimento.  

Le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve e gli ammortizzatori FSD coniugano comfort e precisione, mentre la trazione integrale Q4 della versione Plug-In Hybrid offre massima stabilità e trazione. 

La gamma motori comprende il 1.5 Turbo ibrido da 175 CV, il Diesel 1.6 da 130 CV e il Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV, tutti aggiornati alla normativa Euro 6E Bis.  

L’erogazione è fluida e immediata grazie al nuovo Hybrid Control Processor, che gestisce con naturalezza la transizione tra motore termico ed elettrico. 

A bordo, la tecnologia integra strumentazione “Cannocchiale” da 12,3”, display Alfa Connect da 10,25”, connettività wireless e pacchetto ADAS di Livello 2.
 

La Tonale diventa così l’Alfa più completa dell’era moderna: un equilibrio perfetto tra sportività, innovazione e piacere di guida. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.9 ° C
23.5 °
20.9 °
49 %
6.2kmh
0 %
Mer
20 °
Gio
21 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1852)ultimora (1290)vid (172)tec (102)Lav (75)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati