Nuova Glc ma non solo, all’Iaa Mobility Mercedes rafforza l’offensiva prodotto

(Adnkronos) – Un'anteprima mondiale, nuove versioni per i bestseller della Stella e un ricco Padiglione al centro dell'Apothekenhof: è una presenza importante per l'edizione 2025 dell'Iaa Mobility quella di Mercedes-Benz che alla vigilia dell'apertura della rassegna di Monaco di Baviera, sotto lo slogan 'Bentornato a casa', ha svelato la nuova generazione della best-seller GLC, in versione 100% elettrica. Un modello che ridefinisce con un design 'audace' lo stile della casa e – come ha sottolineato il presidente del gruppo Ola Källenius – "rafforza il più grande programma di lancio di prodotti nella storia" del marchio tedesco. Primo modello di una nuova gamma la veicoli, la Glc propone una reinterpretazione della classica griglia ma soprattutto combina a un livello superiore il know how della casa in termini di esperienza di guida e di vita a bordo, potendo contare sul contributo dell'intelligenza artificiale e su tecnologie come l'inedito Mbux Hyperscreen, il display più grande (quasi un metro di lunghezza) mai visto su una Mercedes-Benz. In movimento i sistemi Mb.Drive del nuovo GLC sfruttano fino a dieci telecamere esterne, cinque sensori radar e dodici sensori a ultrasuoni per un'assistenza alla guida avanzata di alto livello, abbinata alle sospensioni pneumatiche intelligenti e a un asse posteriore sterzante con angolo di 4,5 gradi per un'agilità eccezionale. Al cuore del nuovo modello il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) che sfrutta anche chip estremamente potenti, capaci di eseguire 254 trilioni di operazioni al secondo. La prima versione disponibile sarà la 400 4MATIC con tecnologia EQ,una potenza da 360 kW e un'autonomia fino a 713 chilometri, ma la gamma prevede altri quattro modelli. Alla rassegna bavarese Mercedes-Benz presenta quattro anteprime a iniziare dalla CLA Shooting Brake, seconda versione del modello lanciato in primavera e prima station wagon Mercedes-Benz completamente elettrica. Al suo fianco arriva la versione ibrida, mentre il terzo modello a fare il suo debutto a IAA Mobility 2025 è la Concept Amg GT XX fresca dei 25 record conquistati sul leggendario circuito ad alta velocità di Nardò. Tra questi, il record per la distanza più lunga mai percorsa da un veicolo elettrico in 24 ore. La gamma di anteprime è completata da un prototipo del nuovissimo VLE elettrico, che offre un'anteprima delle future grandi limousine che arriveranno sulle strade il prossimo anno, offrendo fino a otto posti a sedere. Ma – per ricordare il propèrio know how in termini di qualità ed eccellenza artigianale – Mercedes offre nel vicino Studio Odeonsplatz uno sguardo dietro le quinte al programma Manifaktur, la massima espressione di personalizzazione del marchio. Un Community Hub immerge i visitatori nell'atmosfera di un atelier. Con colori e finiture, un visualizzatore high-tech e una serie di campioni di materiali, ricami e finiture, aiuta i clienti a creare auto uniche che riflettano la loro personalità.