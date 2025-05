Nuova Jeep Compass: tecnologia evoluta e anima da fuoristrada

(Adnkronos) – Nuova Jeep Compass 2025 rappresenta l’evoluzione più significativa del celebre C-SUV del marchio americano. Progettata per affrontare ogni sfida con spirito avventuroso e tecnologie avanzate, si presenta con una gamma elettrificata che comprende motorizzazioni e-Hybrid, plug-in e 100% elettriche. La versione BEV più performante tocca i 375 CV, con trazione integrale e autonomia fino a 650 km.

Prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, simbolo dell’impegno europeo del brand, la nuova Jeep Compass di nuova generazione adotta la piattaforma STLA Medium, garantendo spazio interno ottimizzato e una nuova configurazione tecnica che favorisce comfort, efficienza e sicurezza. I passeggeri posteriori godono di 55 mm in più per le gambe, mentre il bagagliaio arriva fino a 550 litri. Il design evolve senza tradire l’identità Jeep: spiccano griglia a sette feritoie, passaruota trapezoidali e un frontale protettivo con scudo antigraffio modulare. Il nuovo layout consente angoli d’attacco e di uscita ottimizzati anche per le versioni a trazione anteriore, con altezza da terra fino a 200 mm e sistema Selec-Terrain di serie.



L’abitacolo è completamente digitalizzato, con strumentazione da 10”, display centrale da 16”, servizi connessi OTA e guida autonoma di Livello 2.

Tra le dotazioni: fari a matrice LED, head-up display, sedili riscaldati e ventilati, portellone elettrico e assistenza semiautomatica al cambio di corsia. Al debutto anche la nuova First Edition, disponibile in versione e-Hybrid 145 CV o BEV 213 CV, completa di cerchi da 20″, pacchetti di sicurezza avanzati e comfort elevato. Già ordinabile, è pensata per chi cerca un SUV elettrificato senza rinunciare a stile e capacità. Con oltre 2,5 milioni di unità vendute dal lancio originale, la Jeep Compass continua a rappresentare un punto di riferimento tra i SUV compatti, combinando prestazioni, versatilità e una visione sempre più sostenibile della mobilità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)